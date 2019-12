Tragedia a Ventimiglia, morto neonato di due mesi

Ventimiglia. Tragedia nel quartiere delle Gallardi, dove stamani è morto un neonato di due mesi. Inutili i tentativi di rianimare il piccolo: per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Sul caso indagano i carabinieri. Sul corpo del neonato, di origini romene, non sono stati trovati segni di violenza. Accertamenti sono in corso.

La salma è a disposizione del magistrato. È stata disposta autopsia per comprendere le cause del decesso. E’ esclusa la morte violenta per volontà di terzi.