Sanremo. Con la musica del pianoforte, tanti eventi e gli addobbi sbrilluccicanti il mercato annonario si prepara ad affrontare il suo primo Natale dopo il restyling.

«Ognuno ha addobbato il proprio banco e confidiamo che negli ultimi giorni, prima della grande festa, ci sia un afflusso migliore di quello che c’è adesso». A parlare è Claudio Panizzi Presidente ACMAS (Associazione Commercianti Mercato Annonario Sanremo) nonchè titolare di un ortofrutta , che non sembra essere moto soddisfatto del movimento di clientela che c’è in questi giorni.

«La gente per ora si concentra su regali meno mangerecci e qui c’è un po’ di stanca – dice Panizzi che aggiunge – generalmente si concentra tutto negli ultimi giorni, speriamo che la gente venga numerosa perché è impossibile che non trovi un commerciante simpatico all’interno del mercato».

Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia, spiega: «CNA Imperia continua l’attività di sostegno agli operatori del Mercato annonario: un supporto per creare opportunità di attrazione e trascorrere momenti di acquisto in un mercato diverso dal solito, “addobbato a festa”, che vedrà la presenza di Babbo Natale, che accoglierà i bambini presenti ed offrirà appuntamenti di intrattenimento per adulti e piccini, con le sempre divertenti iniziative di Festiamo Sanremo.Ci auguriamo che il Mercato venga apprezzato da tutta la città e diventi occasione per stare insieme e punto di riferimento dove trovare regali per la famiglia e gli amici o acquistare eccellenti ingredienti per i momenti di festa».