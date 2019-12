Torneo della Befana, incontri su 21 campi da gioco tra Finale Ligure e Diano Marina

Diano Marina. La città degli aranci ospiterà il Torneo della Befana, tradizionale kermesse di pallavolo giovanile che andrà in scena da venerdì 3 a domenica 5 gennaio su 21 campi da gioco.

Alla 21ª edizione si sono iscritte 96 squadre. Cinque sono le categorie che scenderanno in campo: under 12 mista, under 13, under 14, under 16 e under 18, tutte al femminile. Il torneo organizzato dall’Alassio Laigueglia Pgs Volley si distribuirà da Finale Ligure a Diano Marina, occupando anche gli impianti di Albenga, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Laigueglia, Loano, Ortovero e Pietra Ligure.

Quest’anno ogni squadra riceverà, al posto della coppa di partecipazione, una Pigotta, bambola di pezza dell’Unicef, confezionata appositamente con abito a tema. Un’iniziativa lodevole per combattere la mortalità infantile nel mondo.