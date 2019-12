Torna il tradizionale Cimento Invernale della Canottieri Sanremo

Sanremo. Anche quest’anno la Canottieri Sanremo A.S.D., con il Patrocinio del Comune di Sanremo, organizza il tradizionale “Cimento Invernale”. Il “Cimento Invernale”, giunto alla sua 47ma edizione, avrà luogo il 1° gennaio 2020 alle 10.30 nello spazio acqueo antistante i “Bagni Nettuno” (Passeggiata Vittorio Emanuele II).

Tutta la cittadinanza ed i turisti sono invitati a partecipare, come protagonisti o come spettatori, a questo tradizionale ed immancabile appuntamento per iniziare il “Nuovo Anno” (2020) in allegria. Al termine del tradizionale “tuffo” in mare verrà offerto un rinfresco con “cin – cin” di Buon Auspicio per il 2020 e verrà consegnato a tutti i partecipanti un riconoscimento a ricordo della manifestazione.

Sul sito della Canottieri Sanremo A.S.D. (www.canottierisanremo.com) sono scaricabili i moduli per l’iscrizione e manleva (adulti e minori) relativi al 47° Cimento Invernale del 1° gennaio 2020. I moduli compilati e sottoscritti potranno essere consegnati il giorno del Cimento Invernale (1° gennaio 2020) all’organizzazione in sede di accreditamento.