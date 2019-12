Test di guida, Liguria al 18° posto in Italia per tasso di promossi

Imperia. Prendere la patente per guidare l’auto rappresenta uno dei traguardi più importanti della vita, sentito soprattutto dai giovanissimi.

Secondo l’elaborazione del centro studi di AutoScout24, su base dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Liguria, considerando tutte le fasce d’età, nel 2018 sono 16.652 le persone che hanno sostenuto l’esame di guida per l’ottenimento della patente B, con il 72% dei promossi sul totale (la media nazionale è dell’85,5%). Un dato, quest’ultimo, che posiziona la regione al 18° posto in Italia per tasso di promossi.

Tra le province, al primo posto per numerosità troviamo Genova con 6.161 persone idonee all’esame di guida, seguita da Savona con 2.290, Imperia con 1.832 e La Spezia con 1.704. Ma se si considera la percentuale di promossi, la provincia più “virtuosa” è Savona (89,4%). Seguono La Spezia (81,1%), Imperia (75%) e, all’ultimo posto, Genova (64,5%).