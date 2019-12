Terzorio aderisce alla “Rete dei Comuni per la memoria, contro l’odio ed il razzismo”

Terzorio. Il piccolo Comune della Valle Argentina in prima linea contro l’odio ed il razzismo. Anche a seguito dell’approvazione, da parte del Senato della Repubblica, su proposta della Senatrice Liliana Segre, di una mozione che istituisce una Commissione monocamerale in tema di “hate speech”, che dovrà avere compiti di osservazione, studio e iniziativa per l’indirizzo e il controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, il consiglio comunale, riunitosi la settimana scorsa, ha deciso che Terzorio aderirà alla “Rete dei Comuni per la memoria, contro l’odio ed il razzismo”.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si impegnano dunque: «A sostenere il percorso della Commissione istituita dal Senato della Repubblica con adeguate iniziative d’informazione sui risultati del suo lavoro e fornendo, quando necessario, sulla base di riscontri rilevati in ambito locale, elementi utili al lavoro della stessa Commissione.

A coltivare la memoria dell’antifascismo e della lotta contro tutti i totalitarismi, dei crimini compiuti nelle guerre coloniali, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah, collaborando con le associazioni per la tutela e la valorizzazione della memoria della Resistenza, aiutando la ricerca storica, lo studio della storia contemporanea e l’educazione alla cittadinanza nelle scuole.

A creare nuove azioni di sensibilizzazione culturale e civica contro il razzismo e la xenofobia e contro le discriminazioni di religione, in collaborazione con le diverse comunità di fede ed etniche, anche con lo scopo di promuovere e condividere le regole di cittadinanza.

A sollecitare il Parlamento perché si completi la legislazione in contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza e le istituzioni preposte all’impegno alla vigilanza preventiva e all’applicazione più rigorosa delle misure previste dalla legislazione vigente»