Tempo di bilanci per l’Abc Bordighera, gli auguri del presidente Donatella Albano

Bordighera. Si chiude per l’Abc Bordighera Handball, lo storico club bordigotto e della Liguria dal 1971 sempre presente sul palcoscenico italiano e dal 1975 anche nella vicina Francia, un 2019 che segna un importante punto di passaggio tra il passato ed il futuro.

Donatella Albano, presidente della società bordigotta al suo undicesimo mandato, come da tradizione vuole ringraziare tutto lo staff della società per il grande lavoro svolto con costante serietà seppur tra molte difficoltà che ha contribuito a ricreare nuovamente un valido settore giovanile, auguri e ringraziamenti che estende anche e soprattutto a tutti gli atleti, genitori che sono poi i veri rappresentanti e coloro che danno vita alla società grazie

alla loro partecipazione ed al loro impegno oltre a tutti i simpatizzanti, istituzioni e sostenitori che con il loro sostegno aiutano fattivamente il club.

La fine dell’anno è sempre stato un momento di bilanci sportivi per la società che, nella prima parte dell’anno, è stata impegnata sia nel settore seniores che in quello giovanile dove ha colto alcuni successi a livello regionale (campione regionale ligure under 15 maschile) e dipartimentale francese (vittoria nel campionato honneur under 13 maschile) mentre nella seconda parte, la stagione attualmente in corso, che la vede attiva nel settore giovanile e promozionale nell’ambito del progetto transfrontaliero Levant 06 insieme agli altri club ricompresi nel territorio da Monaco a Imperia e con la ricostituzione di una giovanissima formazione femminile under 13 , settore quello femminile che ha sempre dato molte soddisfazioni al club biancorosso.

Il settore femminile è sempre stato infatti il settore di punta del club con la squadra seniores che alla fine degli anni ’70 ha militato nella massima serie italiana, con una sua atleta convocata nella nazionale maggiore ( Maria Grazia Germano) o con la formazione femminile under 15 che a Chianciano Terme nel 2000 si classificò seconda alle finali

nazionali, senza contare i numerosi titoli regionali conquistati nel corso della sua lunga storia sportiva.

L’attività attualmente sospesa per il periodo delle vacanze natalizie riprenderà a pieno regime martedì 7 gennaio 2020 alle 18 alla palestra C. Conrieri con inizio del 2° Modulo del Gruppo Sportivo, l’attività extra-scolastica di pallamano a cui chiunque potrà iscriversi anche se non ha partecipato all’attività del 1° modulo; a seguire gli allenamenti delle altre categorie.

Per informazioni scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@abcbordighera.it oppure possono essere reperirle sul sito della società: www.abcbordighera.it.