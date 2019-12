Team Schiavetti Pallamano Imperia, i ragazzi di mister Andrea Sambusida perdono a Cologne

Imperia. Sconfitta con onore in quel di Cologne in provincia di Brescia per il Team Schiavetti Pallamano Imperia.

Domenica pomeriggio al palazzetto lombardo i ragazzi di mister Andrea Sambusida hanno incontrato la forte formazione del Cologne, la quale per l’occasione ha convocato dei giovani elementi che già si allenano e giocano costantemente in serie A d’elite nell’altra formazione della stessa società.

«Nonostante queste premesse li abbiamo fatti sudare lo stesso – commenta il viceallenatore Tonino Luppino – durante la partita alcuni nostri errori hanno a mio avviso condizionato l’esito dell’incontro. Con una maggiore concentrazione si poteva portare a casa, se non la vittoria, almeno un pareggio. Siamo comunque, come team soddisfatti per come i ragazzi hanno giocato questa partita, alla pari con elementi che già militano nella prima serie del campionato italiano».

Eppure erano partiti subito bene i giovani imperiesi,senza alcun timore dei blasonati avversari, addirittura andando in vantaggio di due goal a 10 minuti dalla fine del primo tempo. Ma i bresciani non demordono e riescono a raggiungere il pareggio, 11 a 11, a pochi secondi dalla fine dello stesso.

La seconda frazione invece si apre con un break di quattro reti da parte dei lombardi, i quali anche con l’aiuto del loro forte portiere giocatore di serie A, monetizzano questo vantaggio portandolo sino alla fine dell’incontro, rendendo vani ogni tentativo di rimonta da parte dei rossoblù imperieisi.

Per una partita di pallamano un punteggio così basso, 22/19 ricordiamo risultato negativo per la Pallamano Imperia, con così pochi gol vuol dire che entrambe le difese hanno giocato veramente bene ed entrambe le squadre possono contare su portieri di un buon livello.

Il prossimo impegno per la squadra senior sarà sabato 21 dicembre alle 18.30 presso il PalasanCamillo per il recupero della gara contro il Vigevano rinviato per l’allerta meteo.

«L’incontro di sabato prossimo prima delle feste di Natale sarà per noi l’occasione per ringraziare tutto il nostro pubblico – ci riferisce il presidente Giovanni Martini – che non fanno mai mancare il loro sostegno alle nostre squadre impegnate negli incontri casalinghi, ed ora anche in trasferta in Lombardia anche fuori casa come negli anni d’oro della pallamano imperiese. Grazie».

Campionato Italiano Serie B maschile

Cologne – Usd Schiavetti Pallamano Imperia 22 -19

Formazione: Portieri Massimo Moisello e Raul Madara, Matteo Cerisara, Alessandro Cuce’ 9 goal, Gabriele Decanis, Matteo Tucci 1, Riccardo Luppino 5, Pietro Tambone 1, Francesco Saulino 1, Capitano Alessandro Riano 2, Daniele Martino, Domenico Martino, Edoardo Polisciano, Andrea Lurgio, Mohamed Lahbyed. Allenatore Andrea Sambusida, vice Tonino Luppino.