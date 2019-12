Imperia. Gli under 17 del San Camillo Pallamano Imperia si aggiudicano anche il ritorno del derby cittadino contro la Riviera Handball.

Sabato scorso, tra le mura di casa del Palasancamillo, i ragazzi del coach Roberto Lurgio hanno replicato l’andata, già vinta con non poca fatica; questa volta però l’incontro parte meglio, la partita si gioca punto a punto per i primi 15 minuti, ma poi un’accelerata e una difesa più mirata e attenta del Team Schiavetti ferma la scalata della Riviera ed il primo tempo si conclude in vantaggio sul 20-15.

La ripresa è quasi un replay, gli avversari provano a cambiare tattica ma i camillini non demordono e riescono a mantenere le distanze, fissando il punteggio finale sul 38-33. Degna di nota la prova di Andrea Piras, che nel nuovo ruolo di centrale ha disputato una splendida gara; infortunatosi ad un polso all’inizio dell’incontro ha voluto proseguire lo stesso segnando ben 7 reti e solo al termine della gara, dopo gli accertamenti sanitari si è scoperta una frattura che lo terrà purtroppo lontano dai campi di gioco per oltre un mese.

Sulla carta in programma, sempre in casa rossoblù, c’è il match contro il Mentone sabato 14 Dicembre alle 17. 00, e la squadra è in attesa di recuperare la partita a Nizza contro il Cavigal che era stata sospesa per l’allerta meteo del 23 novembre.

Domenica mattina inoltre tre ragazzi del gruppo, Gabriel Catalano,Gabriele Garelli e Stefano Quaranta hanno partecipato a Tortona alle selezioni classe 2004/05 organizzate dalla Figh per la formazione della squadra Area 2 che parteciperà al Trofeo delle Aree la prossima estate, e si dovranno ripresentare a fine gennaio.

Questa la rosa dei giocatori scesi in campo:

Gabriel Catalano (portiere), Edoardo Apolloni, Gabriele Garelli (9 reti), Riccardo Gaglianone, Lorenzo Gazzano, Dario Martino(7), Andrea Piras (7), Giacomo Piras, Stefano Quaranta (8), Sodji Zenock (2), Sodji Zenos, Mathias Terranova (5)

Allenatore: Roberto Lurgio

Dirigenti: Gianmarco Terranova, Marco Garelli, Andrea Lurgio.