Taggia. Visita della comunità islamica alla casa di accoglienza Miracolo della Vita. Lo scambio di saluti si è tenuto ieri quale simbolo che l’aiuto alle persone che hanno bisogno travalica i distinguo legati alla nazionalità.

I musulmani della chiesa culturale islamica di Sanremo hanno portato i propri auguri di Buon Natale e tanti doni per gli ospiti del Cav, sopratutto per i più piccolo con cui si sono divertiti a giocare. «Una comunità, quella sanremese, sempre attiva nell’aiuto verso gli altri che ha deciso di allietare i nostri piccoli ospiti, spiega la referente Sara Tonegutti. Questo è stato un primo passo per una collaborazione che speriamo sia lunga e proficua. Un grazie particolare al presidente Abdellali Abboij e ad ‘amico’ speciale Abdeljebbar Sadiki».