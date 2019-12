Taggia, Poste Italiane consegna a Babbo Natale le letterine degli alunni dell’istituto comprensivo Arma

Taggia. La lettera a Babbo Natale rappresenta uno dei momenti più belli delle festività natalizie e anche quest’anno Poste Italiane vuole rinnovare questa tradizione per custodire e tramandare il valore della parola scritta.

Per questo Poste Italiane ha organizzato un evento presso l’ufficio postale di Arma di Taggia, coinvolgendo circa 50 alunni delle classi 2 A e 2 B, dell’istituto comprensivo Arma in via Colombo.

Durante l’incontro i bambini hanno letto le loro letterine, imbucandole poi nella cassetta postale “natalizia”, da dove sono state raccolte dai “postini di Babbo Natale”, per consegnarle direttamente al loro speciale e generoso destinatario che risponderà personalmente a ciascun bambino.