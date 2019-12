Taggia, open day alla scuola Giuseppe Mazzini di Levà

Taggia. La scuola Giuseppe Mazzini di Levà ha iniziato il progetto di continuità con le scuole dell’infanzia del territorio.

Attività e laboratori didattici predisposti per accogliere i nuovi iscritti delle future classi prime. Sono previste giornate di scuola aperta, come da volantino, in cui i genitori possono conoscere e visitare il plesso.

Inoltre, molto importante, l’incontro che si terrà il 9 gennaio alle 16:45 presso la nostra scuola. L’incontro tra genitori e docenti avrà lo scopo di presentare il piano dell’offerta formativa dell’istituto.