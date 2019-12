Taggia, incontro pubblico dell’amministrazione comunale con la cittadinanza

Taggia. L’amministrazione comunale al fine di promuovere momenti di scambio e di partecipazione con i cittadini, invita la popolazione all’incontro pubblico in programma per giovedì 12 dicembre alle 21 presso la sala polifunzionale del Comune di Taggia (via San Francesco 441 – sede Palazzo Comunale).

Sarà inoltre l’occasione per uno scambio di Auguri Natalizi.