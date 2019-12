Sviluppo economico, Benveduti: «Prorogati al 28 febbraio i due bandi da 6,7 milioni a sostegno del piccolo commercio»

Genova. È stata deliberata in Giunta, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, la proroga al 28 febbraio 2020 della scadenza dei termini per la presentazione delle domande per i due bandi da 6,7 milioni complessivi dedicati al piccolo commercio. «Per consentire a un maggior numero di imprese di presentare la domanda di agevolazione, abbiamo deciso di accogliere la richiesta delle associazioni di categoria di allungare di due mesi la scadenza» spiega l’assessore Benveduti.

«Una doppia misura, attiva dallo scorso settembre, che intende rafforzare – continua Benveduti – l’offerta commerciale che caratterizza le nostre città. Un fondo da 5 milioni per supportare gli investimenti del piccolo commercio e uno da 1,7 milioni per sostenere le necessità di circolante a quei pubblici esercizi, che si occupano di somministrazione di alimenti e bevande, che hanno sofferto una carenza di liquidità».

Si ricorda che possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio e nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, che intendono eseguire interventi di riqualificazione dell’attività. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono riguardare la progettazione e la direzione lavori, le opere murarie, i macchinari, gli impianti e l’acquisto di attrezzature varie. L’importo del finanziamento varia dai 10 mila ai 50 mila euro, con un tasso fisso sui fondi pubblici del 1,25%. Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente online al sistema “Bandi on line” dal sito internet di Filse.

Per maggiori info: https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/95-impresa/9801-piccolo-commercio-due-bandi.html?Itemid=437​