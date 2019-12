Storia, tradizioni, eccellenza. Ariston, La Pignese e l’olio di Giuseppe Calvi. Ecco i premi del Casinò a “Cento anni da qui”

Sanremo. Giovedì 9 gennaio il Teatro dell’Opera del Casinò ospita l’assemblea generale di Confindustria Imperia e la cerimonia di consegna del prestigioso Premio “Casino di Sanremo Confindustria “Cento Anni da Qui”. A ricevere il prestigioso riconoscimento saranno tre aziende locali e altre tre del panorama nazionale. Per i local si tratta del ristorante La Pignese di piazza Sardi, dell’Ariston Srl, Giuseppe Calvi &C Srl mentre tra i “big” ci sono Luigi Lavazza Spa, Alfa Romeo (per l’edizione 2018) Phonotype Record.

Ospite d’eccezione, per il secondo anno consecutivo, il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia ed è atteso anche il confronto con il governatore ligure Giovanni Toti. A moderare gli incontri dell’associazione degli industriali italiani ci sarà il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. L’evento è patrocinato dall’OMI, Osservatorio Monografie d’Impresa del Dipartimento Cultura e Civiltà dell’Ateneo di Verona, che verrà rappresentato dal Presidente Mario Magagnino. Sottolinea il Vicesindaco di Sanremo Alessandro Sindoni: “E’ con grande piacere che il Comune di Sanremo partecipa all’assemblea generale di Confindustria Imperia 9° Premio “Casinò di Sanremo Confindustria Cento Armi da Qui”, prestigioso riconoscimento ideato dalla casa da gioco per celebrare quelle realtà imprenditoriali che hanno superato i 100 anni di attività.

Un premio destinato agli imprenditori che hanno contribuito in modo significativo allaa crescita dell’economia italiana dimostrando intraprendenza, innovazione, creatività e che hanno affrontato il percorso lavorativo con coraggio e impegno.

I premiati sono la dimostrazione di come nel nostro paese esistano eccellenze imprenditoriali capaci di evolvere e rinnovarsi, raggiungendo il successo e contribuendo così allo sviluppo della nostra economia. Il mio plauso agli organizzatori per aver saputo realizzare un premio così prestigioso e i più sinceri complimenti ai premiati per il loro successo”.

Rileva il Presidente di Confindustria Imperia, Barbara Amerio: “Anche quest’anno abbiamo rinnovato con particolare piacere il sodalizio che ci lega con i/ Casinò di Sanremo abbinando la nostra Assemblea Annuale all’attribuzione del rinomato Premio Cento Anni da Qui. Ed è con altrettanto orgoglio che confermiamo la presenza del Presidente nazionale di Confindustria Dott. Vincenzo Boccia. La sua rinnovata disponibilità a prendere parte alla nostra Assemblea é un segnale di forte vicinanza verso le aziende associate e di attenzione nei confronti del territorio dove i miei colleghi imprenditori, non senza fatica, gestiscono ed amministrano le loro imprese. Sarà, quindi, un ’occasione di confronto non solo sui temi locali, dove è necessario un deciso recupero di competitività, ma anche sui temi nazionali dove invece, oggi più che mai, si deve fare sentire fon‘e la voce degli imprenditori e di tutto il mondo produttivo.

Ringrazio I’amministrazione comunale sanremese e i vertici del Casinò per la costruttiva sinergia che ha permesso di consolidare il Premio dedicato alle aziende ultracentenarie, che esalta l’eccellenza della produttività del settore imprenditoriale italiano”.

“Questo Premio è dedicato alla storia della grande imprenditoria italiana, nata spesso dal coraggio e dalla forza di singoli imprenditori. Il loro amore per il lavoro, la loro creatività, il rispetto per il prodotto che hanno scelto di realizzare e di commercializzare, è stato l’elemento vincente che ha permesso loro di radicare I’ azienda di consolidarla e di assicurarla al ceppo familiare”. Affermano il Presidente del Casinò Adriano Battistotti e i consiglieri Barbara Biale e Gian Carlo Ghinamo. “Hanno saputo confrontarsi positivamente con la concorrenza imponendosi attraverso la qualità e la professionalità creando brand prestigiosi, capaci appunto di superare la difficile prova del tempo. Hanno fatto della sostenibilità, del rispetto della persona, della genuinità del prodotto realizzato il segno distintivo che li ha fatti traguardare il secolo di presenza in un mercato sempre più globalizzato esigente ma anche premiante. Sono elementi comuni anche all’azienda Casinò, che ha mediato intrattenimento e cultura, spettacolo e accoglienza, ponendosi in una dimensione internazionale, rispettando sempre il profondo legame con il territorio. Nella scelta delle imprese abbiamo ritenuto di evidenziare il legame della Città e della nostra azienda con il mondo dello spettacolo e della Musica. Un modo per unirci alla settantesima edizione del Festival della canzone italiana, nato nelle nostre sale quel fantastico 29 gennaio 1951. E’ con l’orgoglio di aver creato un premio che cementa brand prestigiosi, radicati nel passato ma proiettati nel futuro che ringraziamo della presenza il Presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, tutte le aziende che interverranno, il Comune, Confindustria per la loro preziosa collaborazione e per il Patrocinio l’Osservatorio Monografico delle Imprese”.

Il meeting permetterà di analizzare e confrontarsi sullo sviluppo dell’economia del nostro Paese, partendo dalle potenzialità dei territori nell’ambito di una imprenditoria di qualità, sostenibile e concorrenziale, indicando tra le priorità il superamento delle criticità territoriali ed infrastrutturali. Sarà anche l’occasione per celebrare l’importante premio “Cento Anni da Qui” ideato dal Casinò di Sanremo in collaborazione con Confindustria Imperia, che costituisce un rilevante riconoscimento alla capacità di fare impresa, coniugando eccellenza, qualità e continua evoluzione.

Il premio “Cento Anni da Qui” consiste in un’opera d’arte che verrà realizzata appositamente da artisti contemporanei, come nella migliore tradizione storica del Casinò di Sanremo, i cui nomi verranno resi noti durante la cerimonia.La giornata si aprirà nel Teatro dell’Opera del Casinò giovedì 9 gennaio alle ore 17.00 con il concerto dedicato dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo all’evento.

Programma

Ore 16.50 Registrazione partecipanti

Ore 17.00 Concerto Orchestra Sinfonica di Sanremo

Ore17.30 Saluti Istituzionali

Ore 17.50 “Le sfide del nostro territorio. Da dove arriviamo e dove andiamo” Ne discutono Alberto Alberti e Barbara Amerio

Ore 18.20 “Politica e Impresa: la responsabilità di essere competitivi”

Intervengono il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ed “ Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

Ore 19.15 Cerimonia di Premiazione “Cento Anni da Qui” Introduce il premio il Sindaco di Sanremo Alberto Biancherì

Modera Gennaro Sangiuliano Direttore T92 Rai

Il premio alle attività più longeve è stato ideato dalla casa da gioco per ricordare il suo secolo e più di operatività insieme ad altre prestigiose realtà imprenditoriali, che hanno raggiunto e superato i cent’anni, coniugando eccellenza, qualità e implementazione tecnologica in un processo teso al successo, aspettando tradizioni e valori.