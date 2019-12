Ospedaletti. Il rispetto dell’ambiente parte dalle piccole azioni, come usare una borraccia per ridurre il consumo delle bottigliette di plastica monouso. Questo è il messaggio che i commercianti di Ospedaletti vogliono lanciare ai tanti bambini e ragazzi frequentanti gli asili nido e le scuole del paese.

L’amministrazione comunale e alcuni rappresentanti dei commercianti promotori dell’iniziativa hanno incontrato i bambini e i ragazzi del nido comunale La Coccinella, della scuola dell’infanzia Principe Lubomirsky, delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado Edmondo De Amicis, regalando loro un prodotto sostenibile e riutilizzabile a vita: la eco-bottiglia Tupperware, che ha ricevuto la Certificazione di Qualità e BPA free.

«L’amministrazione comunale ha sposato con entusiasmo l’iniziativa dei commercianti, perché con questo gesto – afferma l’assessore ai Servizi Sociali e alla Cultura Giacomo De Vai – continua il nostro lavoro di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e al rispetto dell’ambiente. Lo facciamo con i ragazzi delle scuole perché partire dai bambini è il giusto modo per sensibilizzare anche gli adulti. Abbiamo consegnato ad ognuno di loro una borraccia invitandoli ad usarla il più possibile, a scuola e nei momenti liberi, per abbandonare la classica bottiglia in plastica monouso».

L’iniziativa si inserisce in un piano di attività di educazione ambientale in cui il plesso scolastico di Ospedaletti si mantiene in prima linea, grazie all’impegno dei docenti che sostengono i numerosi progetti legati all’Eco School: un programma che mira alla diminuzione dell’impatto ambientale della comunità scolastica e alla diffusione di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile, che culmina con la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde, ottenuta nel maggio 2019.

I commercianti aderenti all’iniziativa: Fratelli Ciarma, Impresa Edile Dell’Arena, Centro Diagnostico Ospedalettese, Golfo di Napoli, BIEFFE CLIMA, Cartoleria L’Arcobaleno, Marinella Moda, Impresa edile Assogna, Tabaccheria Via Venti, Elleerre Global Service, Il Pastaio, Nuova ItalKristal, Noi Due, Pasticceria San Giovanni, Alimentari da Nicola, Scali Service SAS, Gruppo Coapi, Conad Ospedaletti, BCS, GeC Immobiliare, Il Kiosco, Bar Jolly, Stop and Go, Il Rifugio, La Bussola, Cinzia Scarpe, Intimo Sabrina, Lo Scrigno di Venere, Magica Trilly, Oreficeria Bottillo, Il Massaggio, L’angolo di Betta, 99Ninety-Nine, Dott.ssa Nadia Bruzzo.