Sanremo. Si rinnova per il quinto anno consecutivo l’appuntamento natalizio dell’Orchestra Sinfonica che venerdì 20 dicembre alle ore 21.30 presso il Teatro Centrale con il concerto di “Songs for Christmas Gift” esprime la sua vicinanza ad eventi benefici sul nostro territorio.

Un concerto che, come ha spiegato il presidente della Fondazione Orchestra Livio Emanueli, si inserisce in «un programma natalizio composto da moltissime attività che la Sinfonica mette in campo per il Comune e che culmineranno nel concerto del primo gennaio al teatro dell’Opera del Casinò».

La direzione del concerto sarà affidata al direttore artistico Giancarlo De Lorenzo con l’interpretazione della splendida voce di Clarissa Vichi.

Un’iniziativa organizzata da undici associazioni che, unite da uno spirito comune, si propongono di devolvere in beneficenza il ricavato della serata a realtà associative che operano sul territorio al fine di offrire un sostegno ai loro progetti.

Quest’anno il ricavato sarà devoluto al “Centro di Aiuto alla Vita” che, da oltre 25 anni, opera a Sanremo e il cui scopo principale è quello di appoggiare e sostenere tutte le famiglie con particolare attenzione alle donne che si trovano ad affrontare una gravidanza e/o maternità difficile.

Alla presentazione ufficiale dell’evento erano presenti il sindaco Alberto Biancheri, gli assessori Pireri e Sindoni, l’avvocato Alessandra Solerio (Lions) e l’intero Cde dalla Sinfonica. «Concerto che abbiamo voluto come segno di ringraziamento per quello che le associazioni di volontariato fanno tutto l’anno», ha chiosato il primo cittadino.

I service di Associazioni che presentano l’evento sono l’Associazione italiana Donne Medici, Fidapa Sanremo, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matutia, Lions Club Arma e Taggia, Panathlon Sanremo, Rotary Sanremo, Rotary Sanremo Hambury, Sorptimist Sanremo, Serra Club Sanremo, Zonta Sanremo.