Serie D, Verbania–Sanremese sarà diretta da Bracaccini di Macerata

Sanremo. Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D.

Verbania – Sanremese, gara valida per la sedicesima giornata di andata che si disputerà domenica prossima 15 dicembre allo stadio Carlo Pedroli di Verbania con inizio alle 14.30, sarà diretta dal signor Emanuele Bracaccini di Macerata.

I collaboratori di linea saranno Alberto Amoroso di Piacenza e Lorenzo Concari di Parma. Per il match non sarà disponibile Andrea Demontis che è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo in seguito alla quinta ammonizione rimediata contro il Prato.