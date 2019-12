Serie D, Sanremese-Fossano: i convocati biancoazzurri

Sanremo. Questa mattina la Sanremese si è allenata al Comunale in vista della gara con il Fossano. Il match, valido per la quindicesima giornata di andata del campionato di serie D – girone A, si giocherà domani, 8 dicembre, allo stadio Comunale di Sanremo, con inizio alle 15.

Prima di scendere in campo la squadra si è soffermata in sala video. Quindi la seduta è stata divisa in due momenti: uno di riscaldamento, con la palla e a secco, e uno dedicato alla tattica e agli schemi su calcio piazzato.

Al termine della rifinitura, mister Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati. Prima volta per il neo acquisto Signorini; ancora assente il difensore Pici, out per infortunio:

portieri: Caruso (’99), Signorini (’99).

difensori: Maggi (’01), Bregliano, Manes, Gagliardini, Scarella (’01), Gerace (’00), Buccino M. (’02).

centrocampisti: Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Gagliardi.

attaccanti: Colombi, Scalzi, Lo Bosco, Calderone (’01), Pellicanò (’02).

In occasione della partita di domani col Fossano, sugli spalti del Comunale sarà presente una folta delegazione del settore giovanile biancoazzurro. Le due squadre, al momento dell’ingresso in campo, saranno accompagnate dai bambini dei Primi Calci e dai Pulcini del vivaio della Sanremese.

Durante le tre partite casalinghe con Fossano, Prato e Seravezza ai botteghini sarà possibile acquistare al costo di 10 euro un panettone o un pandoro Paluani. Il ricavato della vendita sarà completamente devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica.