Serie C1, derby fra Savona e Union Riviera Rugby

Imperia. Dopo la pausa per le squadre senior di domenica scorsa, in questo fine settimana riprende la consueta attività. Si ritorna quindi a giocare allo stadio Carlini con il delicato confronto fra CUS Genova e Biella, mentre la Pro Recco sarà di scena in Lombardìa con i Centurioni.

Ritorna anche la serie C/1 con il classico derby fra Savona e Union Riviera, mentre l’Amatori cercherà conferme a Pavia. Molto intensa anche l’attività nelle categorie giovanili con l’under 18 dell’Amatori Genova impegnato nella sfida/verità con l’Ivrea, e la possibilità di accedere all’Interregionale Elite. Fra under 14 e Minirugby sono previsti confronti su ben nove campi da gioco, un piccolo record regionale.

SERIE A GIRONE 1 (VII GIORNATA) domenica 14,30

CUS Genova – Biella (Stadio Carlini/Genova arb. Clara Munarini di Parma)

I Centurioni Lumezzane – Tossini Recco (MAW STADIUM Villa Carcina/BS arb. Favaro)

Amatori Aghero – TK Group Torino

ITINERA CUS Torino – A.S.R. Milano

Parabiago – Accademia Ivan Francescato

Classifica: Accademia punti 25, VII Torino 22, Biella 21, Pro Recco 18, CUS Torino (*) e Parabiago 16, A.S.R. Milano 12, CUS Genova (*) 6, Alghero 5, I Centurioni punti 2.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (II GIORNATA) domenica 14,30

CUS Pavia – Amatori Genova (Campo Cravino/PV arb. Covati)

Savona – Union Riviera (Fontanassa/SV arb. Mirabella)

ProRecco/B in sosta

Classifica: CUS Pavia punti 20, Savona (**) 13, Amatori Genova (**) 10, Union Riviera 4, Pro Recco/B (*) punti 0.

SERIE C/2 POULE 2 (VII GIORNATA)domenica 14,30

Lions Tortona – Saluzzo (Comunale di Alluvioni Cambio’ arb. Barrafranca)

CFFS Cogoleto – ValTanaro (CarloAndrone/Recco arb. Shulgina)

Le Tre Rose Casale M. – CUS PO (Campo Ronzone Casale M. arb. Alaimo)

DR Ferroviaria Spezia in sosta.

Classifica: CUS Piemonte Orientale punti 18, DR Ferroviaria Spezia e Lions Tortona punti 15, ValTanaro 6, Le Tre Rose Casale M. 5, Saluzzo 1, Cffs Cogoleto punti – 8.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VIII GIORNATA) DOMENICA 12,30

Kawasaki Robot Calvisano – FTGI Embriaci (S.Michele)

Tutto Cialde Lecco – Nordival Rovato

A.S.R. Milano – CUS Milano

Unione Monferrato – Como

Viadana – CUS Torino

Classifica: Calvisano punti 33, ASR Milano 26, CUS Milano 20, Rovato 17, Unione Monferrato 16, CUS Torino e Lecco 15, Viadana 6, Como 3, Embriaci punti 1.

UNDER 18 SEMIFINALI

Amatori Genova – Ivrea (Comunale Sant’Olcese arb. Zaami) DOM 12,30

Biella – VII Torino

UNDER 16 GIRONE B II TURNO (II GIORNATA/RECUPERI)

Unione Monferrato – Teckikabel VII Torino (sabato 15,30)

CUS Genova – Collegno (domenica 11,00 Stadio Carlini/GE arb. Ermellino)

Classifica: VII Torino (*) punti 6, Collegno (*) 5, CUS Genova (*) e Unione Monferrato (*) punti 4.

UNDER 16 GIRONE A II TURNO (II GIORNATA/RECUPERO)

FTGI Ligues1 – CUS PO (domenica 11,00 a Recco arb. Costa)

CLASSIFICA: CUS Torino punti 14, Biella 11, Ligues1 (*) e CUS PO (*) punti 0.

UNDER 16 GIRONE D II TURNO (IV GIORNATA) Domenica ore 11

FTGI Ligues2 – Amatori Genova (Fontanassa/SV arb. Balducci)

Province dell’Ovest – FTGI Marengo (MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Lanza)

Classifica: Amatori Genova punti 9, Ligues2 (*) 5, Union Riviera (*) 4, Province dell’Ovest (*) e Marengo (*) punti 0.

UNDER 14 (X GIORNATA) sabato

Amatori Genova – Vespe Cogoleto ( 15,30 Comunale Sant’Olcese arb. Villa)

CUS Genova1 – Province dell’Ovest ( 15,30 Carlini/GE arb. Borgo)

CUS Genova2 – Sanremo – Province dell’Ovest2 (16,30 Carlini/GE arb. Anselmi,Rossi,Kamili)

Imperia – Savona (15,30 PinoValle/IM arb. A. Ardoino)

Rc Spezia – Pro Recco ( 15,30 Denis Pieroni/Pieve/SP arb. Catano)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 12

– S a b a t o ore 14,30 –

Comunale Pian di Poma/Sanremo arb. Scopelliti (Org. Sanremo)

Branega di Genova/Prà arb. A. Olivieri (Org. Province dell’Ovest)

– D o m e n i c a ore 9,15 –

Comunale Sant’Olcese arb. Giorgio Malaspina (Org. Amatori Genova)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA U-10-8-6

– S a b a t o ore 14,30 –

Marco Calcagno di Cogoleto (Org. Vespe Cogoleto)

Fontanassa/Savona (Org. Savona)

Carlo Androne/Recco (Org. Pro Recco)

SERIE A FEMMINILE (I GIORNATA RITORNO)

Chicken CUS Pavia – Biella

Le Mastine Parabiago – CUS Milano

Lions Tortona – Monza

CUS Genova (in pausa)

Classifica generale: Monza punti 18, CUS Pavia 15, CUS Milano 11, Parabiago 10, Tortona 9,

UNDER 14 e U 16 FEMMINILE

Sabato ore 15,30 ad Ivrea.