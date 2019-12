Serie B maschile, campionato lungo e fitto per la Rari Nantes Imperia

Imperia. Sarà un campionato di serie B lungo e fitto, quello che attende la Rari Nantes Imperia. Con la riapertura della ‘Cascione’ ormai prossima e l’uscita dei calendari, la stagione si avvia velocemente all’inizio.

I giallorossi saranno impegnati nel Girone1, raggruppamento quasi tutto ligure fatta eccezione per la Dinamica Torino ed il Piacenza Pallanuoto. E in caso di disputa di playoff o playout, la stagione potrebbe prolungarsi fino a luglio, nel primo caso, o fino al 20 giugno nel secondo.

Mister Stefano Fratoni ha commentato così la stagione che inizierà tra poco più di un mese: «E’ un campionato difficile, tirato e senza pause (tranne una settimana a Pasqua), con squadre agguerrite sia nella parte alta che bassa della classifica. La preparazione ‘in emergenza’ non ci garantirà affidabilità all’inizio, soprattutto nella costanza della prestazione, ma sopperiremo con la grinta e la voglia di fare bene per recuperare quell’inevitabile gap che potremmo pagare all’inizio. In tal senso, l’annuncio di una imminente riapertura della Cascione è per noi un’ottima notizia».

Di seguito il calendario della Rari Nantes Imperia che disputerà il campionato di serie B maschile 2019/2020:

GIRONE DI ANDATA

DATA GIORNATA CASA TRASFERTA 18.01.2020 I°GIORNATA DINAMICA TO. R.N.IMPERIA 25.01.2020 II°GIORNATA R.N.IMPERIA R.N.SORI 01.02.2020 III°GIORNATA U.S.LOCATELLI R.N.IMPERIA 08.02.2020 IV°GIORNATA R.N.IMPERIA CHIAVARI NUOTO 15.02.2020 V°GIORNATA R.N.IMPERIA RAPALLO NUOTO 22.02.2020 VI°GIORNATA PIACENZA PN R.N.IMPERIA 29.02.2020 VII°GIORNATA R.N.IMPERIA ANDREA DORIA 07.03.2020 VIII°GIORNATA C.N.SESTRI R.N.IMPERIA 14.03.2020 IX°GIORNATA R.N.IMPERIA LERICI SPORT

GIRONE DI RITORNO

DATA GIORNATA CASA TRASFERTA 21.03.2020 X°GIORNATA R.N.IMPERIA DINAMICA TO. 28.03.2020 XI°GIORNATA R.N.SORI R.N.IMPERIA 04.04.2020 XII°GIORNATA R.N.IMPERIA U.S.LOCATELLI 18.04.2020 XIII°GIORNATA CHIAVARI NUOTO R.N.IMPERIA 02.05.2020 XIV°GIORNATA RAPALLO NUOTO R.N.IMPERIA 09.05.2020 XV°GIORNATA R.N.IMPERIA PIACENZA PN 16.05.2020 XVI°GIORNATA ANDREA DORIA R.N.IMPERIA 23.05.2020 XVII°GIORNATA R.N.IMPERIA C.N.SESTRI 30.05.2020 XVIII° GIORNATA LERICI SPORT R.N.IMPERIA

*in grassetto le partite casalinghe