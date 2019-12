Serie A2 femminile, l’esordio della Rari Nantes Imperia sarà a Torino

Imperia. La piscina Cascione sta per riaprire. I gironi sono stati definiti così come i calendari. Insomma è tutto pronto per il campionato 2019/2020 di serie A2 Femminile di pallanuoto.

La Rari Nantes Imperia è stata inserita, come prevedibile, nel girone Nord assieme alle lombarde Varese Olona Nuoto, Como Nuoto (dove milita l’ex Jamila Tedesco) ed A.N.Brescia, all’emiliana R.N. Bologna (dell’ex Gina-Bella Mata’afa), alla toscana Florentia Sport Team, alla veneta 2001 Padova, alla Piemontese Aquatica Torino, alla sarda Promogest di Quartu Sant’Elena (trasferta più lontana) ed all’altra ligure U.S.Locatelli.

Il campionato giallorosso comincerà il 26 gennaio 2020 in casa dell’Aquatica Torino e finirà il 31 maggio a Quartu Sant’Elena. Salvo che la stagione della Rari non possa prolungarsi con playoff o playout, in programma nel mese di giugno.

Sull’uscita del calendario ha parlato l’allenatrice Merci Stieber: «Prima o dopo le incontri tutte, non fa differenza. Maggio sarà il mese, sulla carta, più duro ma se giochiamo come sappiamo potremo levarci delle soddisfazioni. Sono contenta di cominciare in trasferta: siamo una squadra giovane e l’esordio davanti al nostro pubblico avrebbe potuto emozionarci ancor più».

Ecco il calendario della Rari Nantes Imperia:

GIRONE DI ANDATA

DATA GIORNATA CASA TRASFERTA 26.01.2020 I° GIORNATA AQUATICA TO. R.N.IMPERIA 02.02.2020 II° GIORNATA R.N.IMPERIA VARESE OLONA 09.02.2020 III° GIORNATA U.S.LOCATELLI R.N.IMPERIA 16.02.2020 IV° GIORNATA R.N.IMPERIA A.N.BRESCIA 23.02.2020 V° GIORNATA R.N.IMPERIA COMO NUOTO 01.03.2020 VI° GIORNATA FLORENTIA S.T. R.N.IMPERIA 08.03.2020 VII° GIORNATA R.N.IMPERIA R.N.BOLOGNA 15.03.2020 VIII° GIORNATA 2001 PADOVA R.N.IMPERIA 24.03.2020 IX° GIORNATA R.N.IMPERIA PROMOGEST

GIRONE DI RITORNO

DATA GIORNATA CASA TRASFERTA 29.03.2020 X° GIORNATA R.N.IMPERIA AQUATICA TO. 05.04.2020 XI° GIORNATA VARESE OLONA R.N.IMPERIA 19.04.2020 XII° GIORNATA R.N.IMPERIA U.S.LOCATELLI 26.04.2020 XIII° GIORNATA A.N.BRESCIA R.N.IMPERIA 05.03.2020 XIV° GIORNATA COMO NUOTO R.N.IMPERIA 10.05.2020 XV° GIORNATA R.N.IMPERIA FLORENTIA S.T. 17.05.2020 XVI° GIORNATA R.N.BOLOGNA R.N.IMPERIA 24.05.2020 XVII° GIORNATA R.N.IMPERIA 2001 PADOVA 31.05.2020 XVIII° GIORNATA PROMOGEST R.N.IMPERIA

*In grassetto tutte le partite casalinghe