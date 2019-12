Seduta di allenamento al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole per sei ragazzi della Dianese&Golfo

Diano Marina. Continua a pieno ritmo il rapporto tra il Bologna FC e il suo Centro di Formazione Dianese&Golfo del presidente Luca Spandre.

Nella giornata di ieri, martedì 17 dicembre, tre giovani calciatori della categoria giovanissimi e tre giovani calciatori della categoria allievi del Centro di Formazione della Dianese&Golfo hanno svolto una seduta di allenamento al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole con le rispettive categorie nazionali del Bologna.

Molto soddisfatto il responsabile tecnico della Dianese&Golfo Decesari Umberto che sottolinea l’importanza di tale progetto per la crescita di tutti i tecnici della società con conseguente innalzamento del livello tecnico di tutti i giocatori. Decesari ha fissato un appuntamento per il giorno 17 gennaio con i tecnici del Bologna i quali verranno a far visita a Diano Marina, dove daranno una dimostrazione sul campo Wladimiro Marengo.

Saranno presenti tutte le categorie dell’attività di base, accompagnate dai loro istruttori, su come lavorare ed ottenere i migliori risultati sulle capacita coordinative. Questi i nominativi dei giocatori che hanno preso parte alla seduta d allenamento a Bologna: Ballarini Andrea, Gianni Edoardo e Ayoube Messaud per la categoria 2005, Favale Francesco, Sodano Jacopo e Mounir Jebbar per la categoria 2004.