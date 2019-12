Seconda Categoria, il Santo Stefano dopo aver perso contro Riva Ligure cerca la rivincita con San Filippo Neri Albenga

Santo Stefano al Mare. Il Santo Stefano domenica scorsa ha perso contro il Riva Ligure per 0 – 2. La partita era valida per la settima giornata del girone A di Seconda Categoria.

Oggi pomeriggio entrambe le squadre torneranno in campo. Il Santo Stefano, che resta con 4 punti in classifica, dovrà affrontare San Filippo Neri Albenga, che ha al momento 10 punti in classifica, mentre il Riva Ligure, che è salito a 9 punti grazie alla vittoria resa possibile con le reti segnate da Filardo e Ballerini, giocherà contro Oneglia Calcio, al momento in testa con 13 punti.