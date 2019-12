Seconda Categoria, dopo la sconfitta con Carlin’s Boys “B” il San Bartolomeo Cervo affronta Borgio Verezzi

Sanremo. Tre successi e tre sconfitte al momento per la Carlin’s Boys “B”, che oggi scenderà in campo contro il Cervo. I nerazzurri domenica scorsa sono riusciti a superare il San Bartolomeo Cervo per 3 a 2, durante la settima giornata del girone A di Seconda Categoria, grazie alla doppietta di Zanetti e al gol di Chiavaroli.

La Carlin’s Boys “B” cercherà perciò di portare a casa altri 3 punti cercando di vincere contro il Cervo, mentre il San Bartolomeo Cervo dovrà vedersela con Borgio Verezzi.