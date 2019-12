Se ne va il 2019, tutto l’anno sportivo in 12 notizie

Imperia. Dal Rally di Montecarlo alla Sanremo Marathon. Il 2019 è stato un anno intenso e denso di fatti e notizie sportive, per questo motivo alla fine dell’anno ripercorriamo gli eventi più importanti a livello locale.

Gennaio. Il 2019 si è aperto con un grande evento: il Rally di Montecarlo. Svoltasi lungo la costa francese tra la riviera monegasca e il sudest l’87esima edizione è stata vinta dal francese Sebastien Ogier.

Febbraio. Oltre duecento partecipanti hanno preso parte alla seconda edizione della Urban Trail a Sanremo, la 10 km di corsa organizzata dal Comune, partita da piazza Borea, si è snodata attraverso i gioielli della città dei fiori.

Marzo. Julian Alaphilippe è il re della Milano-Sanremo 2019. Il corridore francese, tra i favoriti, ha tagliato il traguardo della 110a edizione della Classicissima di primavera. Con un tempo complessivo di 6h40’14”, sul finale si è imposto in volata sul belga Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), seguito dal polacco Michał Kwiatkowski (Team Sky). Tra i partecipanti anche il bordigotto Oliviero Troia e il dianese Niccolò Bonifazio.

Aprile. Grande impresa per il tennista di Arma di Taggia Fabio Fognini che, dopo aver battuto tutti gli avversari, riesce a vincere il torneo di Monte Carlo sconfiggendo in finale, con il punteggio di 6-3 6-4, il serbo Lajovic.

Maggio. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Monaco 2019. E’ la settantasettesima vittoria in carriera e la terza stagionale per il pilota inglese che ha dedicato a Niki Lauda, suo mentore.

Giugno. Tantissimi partecipanti, italiani e stranieri, hanno preso parte alle tre gare in programma della quarta edizione della Run for the Whales: mezza maratona, 10 Km e Family Run. Chi ha partecipato all’evento sportivo ha anche compiuto un gesto solidale visto che una parte della quota di iscrizione è stata devoluta all’Istituto Tethys Onlus che da oltre trent’anni studia e monitora le diverse popolazioni di cetacei.

Luglio. È terminata a Sanremo la Transalp Experience 2019. Circa 200 atleti e appassionati della due ruote, partiti da Limone, sono stati accolti da organizzatori, sostenitori e un ricco buffet dopo aver percorso 95 chilometri sul crinale tra Piemonte e Liguria, lungo l’antica Via del Sale.

Agosto. Al motociclista imperiese Maurizio Gerini è stato consegnato il premio “Lecca d’Argento” a Chiusavecchia. Il campione di enduro si è piazzato al quattordicesimo posto nella celebre competizione internazionale Dakar 2019, che si è svolta a gennaio in Perù. Gerini è entrato così, unico fra gli italiani, nella top 20 della categoria moto.

Settembre. Charles Leclerc vince il Gp d’Italia. Dopo aver conquistato il Gran Premio del Belgio, il 21enne trionfa nella quattordicesima prova del Mondiale 2019 di F1, andata in scena a Monza. La Ferrari riesce così a riconquistare il Tempio della velocità dopo nove anni grazie al monegasco che, nonostante un duello stressante con il cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton, è riuscito a tagliare per primo il traguardo.

Ottobre. Il Sanremo Baseball festeggia il compimento dei suoi 70 anni e la riacciuffata promozione in serie B da parte della sua prima squadra.

Novembre. Federico Garibaldi della Canottieri Santo Stefano al Mare ha conquistato il titolo di campione del mondo ai campionati mondiali di Coastal Rowing che si sono disputati ad Hong Kong, in Cina.

Dicembre. Marco Tiraboschi vince la terza edizione della Sanremo Marathon, partita da piazza Colombo. E’ giunto al traguardo in 2h42′42″, seguito da Diego Saltalamacchia e Jerome Sordelli. Tra le donne giungono sul podio Manon Martinache, che ha concluso il percorso in 2h57’53”. Dietro di lei Francesca Rimonda e Maura Beretta. Nella 10 km conquistano il podio Maurizio Fiorini (33’47”), David Dellerex (34’01”) e Gabriele Benedetti (34’32”). Le prime donne invece sono state Juliet Champion (40’02”), Camille Corniglion (43’04”) e Sveva Assembri (43’05”). Si è disputata anche la Family Run.

