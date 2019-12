Scuole sicure, alle Italo Calvino lavori da 180mila euro

Sanremo. Sono in dirittura d’arrivo altre perizie che l’Amministrazione comunale ha voluto far svolgere su 18 plessi scolastici cittadini. Quella del plesso Italo Calvino è già stata depositata il 10 dicembre, a cura dell’ing. Umberto Tassi di M.T. Progetti Studio associato (capogruppo del Raggruppamento temporaneo di professionisti) e ha evidenziato la necessità di interventi localizzati atti ad ottenere un adeguato grado di sicurezza della struttura.

Nello stesso giorno è stato depositato il progetto strutturale degli interventi locali sull’edificio, la cui esecuzione consente di ripristinare l’efficacia strutturale in campo statico. L’Amministrazione ha subito convocato il dirigente scolastico dott. Monticone, alla presenza dei tecnici e degli ingegneri comunali, con cui si è concordato di far partire subito i lavori durante le imminenti festività natalizie.

In data 13 dicembre, gli uffici tecnici comunali preposti hanno avviato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti). Così come concordato con la dirigenza scolastica, le lavorazioni principali e più urgenti saranno da effettuarsi inderogabilmente nel periodo di interruzione delle lezioni per le vacanze natalizie, essendo incompatibili con il normale svolgimento delle attività scolastiche, e dovranno essere terminali entro il 6 di gennaio.

Gli altri interventi dovranno essere eseguiti entro 75 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale della consegna lavori. L’importo complessivo dei lavori è pari ad 181.301,98 euro oltre IVA al 10%, di cui € 14.471,73 oltre IVA al 10% per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.