Scullino si riprende la stazione di Bevera, Pd circolo di Ventimiglia: «Come pavoneggiarsi con il lavoro degli altri»

Ventimiglia. «Letto il lungo comunicato diramato in data odierna dall’attuale amministrazione, in merito alla fervente attività posta in essere, apprendiamo con soddisfazione la notizia che la comunità di Bevera possa disporre di un immobile da utilizzare per scopi sociali e ricreativi: la notizia non ci stupisce, considerato che la richiesta in uso dei locali dell’ex stazione ferroviaria di Bevera era stata fatta dall’amministrazione Ioculano circa un anno fa, dopo alcuni sopralluoghi, verifica dello stato dei luoghi e in accordo con il Comitato di quartiere di Bevera che si era dichiarato disponibile alla gestione, nonché ripetutamente sollecitata con istanze scritte.

Ciò che anche non ci stupisce è il consueto atteggiamento dell’amministrazione Scullino, che pur di non riconoscere il lavoro svolto da chi la ha preceduta, sembra ignorare completamente l’iter amministrativo delle pratiche. La giunta attuale più che “formidabile”, risulta semplicemente “abile” nel raccogliere i frutti del lavoro altrui, senza preoccuparsi di darne atto» – afferma il segretario del Pd circolo di Ventimiglia, Roberto Vigneri.