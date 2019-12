Scajola: «Se mettiamo insieme i moderati possiamo essere più forti della Lega»

Imperia. «Se mettiamo insieme i moderati possiamo essere più forti della Lega». Il sindaco Claudio Scajola a margine della conferenza stampa di fine anno ha parlato anche delle possibili alleanze in vista delle prossime Regionali.

Ha aperto a una possibile alleanza dei moderati all’interno della coalizione di centrodestra che sarà presumibilmente guidata dal governatore uscente Giovanni Toti da opporre allo strapotere, almeno nei sondaggi, del Carroccio di Matteo Salvini.

A proposito della mano tesa da parte di Toti al suo movimento, Polis e quindi, di una possibile alleanza col centrodestra a trazione leghista, l‘ex ministro ha aggiunto: «Sarò però severissimo nel valutare candidati e programmi. Mi sono innamorato del concetto di comunità, della Polis. Finora in giro non c’è nessuno che mi entusiasmi, nessuno che mi ispiri fiducia».

Sul rapporto con il nipote, l’assessore regionale all’Urbanistica uscente Marco Scajola le cui strade politiche potrebbero tornare a incrociarsi in caso di accordo dello zio con Toti, Claudio Scajola ha precisato: «Un rapporto rotto, brutto e rotto non da me. Tanti non lo hanno capito al momento in cui la rottura si è consumata prima delle elezioni comunali del 2018 e continuano a non capire tuttora».