Imperia. Nella zona di Monesi si è verificato il primo intervento della squadra di tecnici del Soccorso Alpino per uno scialpinista ligure che è scivolato su ghiaccio procurandosi una sospetta frattura alla tibia, immediatamente sono partiti i soccorsi, in breve tempo è stato raggiunto e stabilizzato. Per il recupero è intervenuto l’elisoccorso piemontese per il trasporto in ospedale.

Contemporaneamente sempre a Monesi un altro infortunio simile, questa volta una ragazza con le ciaspole, dopo l’arrivo della squadra del Soccorso Alpino è stata anche lei recuperato dall’elicottero piemontese.

Sempre nelle stesse ore un’altra squadra del Soccorso Alpino interveniva sul monte Grai per escursionista scivolato anche lui sul ghiaccio procurandosi sospetta frattura della gamba e lussazione della spalla; infortunato evacuato con elicottero dei vigili del fuoco.