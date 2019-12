Santo Stefano al Mare, auto si schianta contro cancello e danneggia tubo acquedotto

Santo Stefano al Mare. Una persona è rimasta ferita in modo non grave in un incidente avvenuto in serata al civico 64 di via Aurelia Ponente, dove un’auto è finita contro un cancello, danneggiando anche una tubatura dell’acquedotto pubblico.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza. Attivati anche i vigili del fuoco che hanno contattato i gestori della rete idrica, vista la perdita di acqua. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ferito il conducente della vettura, che è stato portato in ospedale in codice giallo.