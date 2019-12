Sanremo. Solo all’inizio della prossima settimana si scoprirà se via Duca d’Aosta (lato Aurelia) potrà essere riaperto al traffico o dovrà rimanere chiuso fino a una sostanziosa messa in sicurezza del terreno franoso su cui è poggiata. Un’opera cheper il Comune cuberebbe circa 10 milioni di euro e che per essere realizzata necessiterebbe di un aiuto finanziario regionale se non addirittura governativo.

Intanto, da quando in urgenza l’ufficio lavori pubblici ha deciso di precludere al traffico motorizzato il tratto di strada, il via vai di auto e moto continua imperterrito. I jersey di cemento che sono stati posizionati nella notte tra venerdì e sabato sono stati spostati ad hoc da chi, evidentemente, abita in collina e non ne vuol sapere di fare il giro da San Martino per raggiungere casa. Ci passano anche i ciclisti e addirittura i postini. Il disagio per la comunità locale è alto e rischia di diventare ancora più pesante se all’esito delle perizie in corso dovessero arrivare ulteriori brutte notizie: quel pezzo di via Duca d’Aosta è noto per essere “l’attacco per il Poggio”, l’ultima fondamentale salita della Classicissima di primavera. Una sua chiusura sul lungo periodo determinerebbe anche una modifica sul tracciato finale della Milano-Sanremo.