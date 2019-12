Sanremo, un fico a Villa Nobel in memoria di Wangari “Tree Lady” Mathaari

Sanremo. Alla Nobel Week una giornata dedicata alla Signora degli alberi. Lunedì 9 dicembre la kermesse che omaggia il celebre scienziato e filantropo svedese sarà dedicata alla piantumazione di un fico, in memoria del Nobel per la Pace Wangari Mathaari.

La semina avverrà alle 15 nel parco di Villa Nobel e vedrà la partecipazione del Second Counsellor dell’Ambasciata Keniota di Roma, Dolphine Ndeda.

Insignita del prestigioso riconoscimento nel 2004, Mathaari è conosciuta come Tree Lady per il suo instancabile lavoro nel fermare la deforestazione del suo paese piantando milioni di alberi. Fondatrice dell’Organizzazione non governativa Green-Belt Movement, ha piantato e favorito la crescita di più di 45 milioni di alberi, tra cui moltissimi fichi.

L’iniziativa è stata organizzata dalla società che gestisce la residenza, Prime Quality, ed è stata subito sposata dal gruppo dei Deplasticati, «Uno degli obbiettivi del nostro gruppo è quello di incentivare la piantumazione degli alberi ed incrementare le aree green della nostro territorio – spiega la capogruppo Barbara Blengino –. È stato naturale accogliere favorevolmente questa iniziativa, anzi per noi è un’ onore presenziare alla cerimonia in ricordo di una donna che ha fatto tantissimo per l’Ambiente».