Sanremo. Nei giorni precedenti al Natale tutte le squadre del settore giovanile della SDP Mazzucchelli, sono uscite vincenti dagli scontri diretti che le hanno viste scendere in campo tra giovedì e sabato.

Giovedì 19 dicembre alle 20 a Villa Citera si è disputata la partita tra l’ Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu e il Volley Primavera, valida per il campionato U16/M FIPAV. La formazione padrone di casa, dopo la sconfitta rimediata la scorsa settimana contro il Bordighera, torna a vincere, battendo gli avversari per 3 a 1 riportandosi così in testa al campionato maschile. Perso il primo set per pochi punti i ragazzi matuziani recuperano lo svantaggio e portano a casa una meritata vittoria dimostrando carattere e voglia di vincere.

Sabato 21 dicembre, a villa Citera alle 16, la squadra Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu, ha affrontato il San Giovanni Volley, vincendo 3 a 2, partita valida per il campionato U14/F FIPAV. Bella prova di carattere da parte delle ragazze matuziane che hanno vinto nettamente al tie-break. Dopo un inizio che le ha viste contratte e nervose, le giovani atlete sanremesi sono riuscite ad imporsi sulle avversarie, ritrovando più attenzione

e più amalgama di squadra riducendo i troppi errori commessi nelle prime 2 frazioni di gioco. Durante la partita, durata quasi due ore,entrambe le squadre hanno dato spettacolo, supportate dalle loro rispettive tifoserie. A seguire alle 19, la Conad city Mazzu è scesa in campo vincendo sul Golfo di Diana per 3/0 nel campionato U13/F CSI.

Sempre sabato 21, alle 17, presso il Palaguzzetti di Loano la Mazzucard ha affrontato la San Pio X Blu, partita valida per il campionato U13/F CSI. La squadra sanremese è riuscita ad imporsi per 3/0 . Tutte le ragazze hanno giocato bene senza adeguarsi al gioco delle avversarie e le allenatrici hanno potuto provare schemi nuovi, oltre a dare la possibilità alle ragazze di giocare tutte quante.

Domenica 22 dicembre, la squadra 101 Caffè Mazzu ha partecipato a Mondovì al quadrangolare “Aspettando Babbo Natale” organizzato dalla LPM Pallavolo Mondovì, categoria U13/F. Le ragazze di Biglieri, nonostante abbiano incontrato compagini ben organizzate, hanno espresso un buon gioco e a detta dei colleghi allenatori, la squadra ha

ben figurato al punto tale che la giocatrice Linda Filippi ha conseguito il premio come miglior palleggio del quadrangolare. La squadra matuziana si è classificata al terzo posto.