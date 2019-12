Sanremo. Questa mattina a Villa Nobel si è tenuta una tavola rotonda sul turismo, volta all’interscambio Italia -Svezia. L’evento nella giornata conclusiva della Nobel Week, è stato organizzato per rafforzare il legame tra la Regione Liguria ed il Paese natale di Alfred Nobel.

All’incontro sono intervenuti, Gianmaria Leto, amministratore delegato di Prime Quality, Tony Ring, sindaco di Karlskoga, Noklas Olson e Tobias Nygren di Obreroo, Gianni Berrino in rappresentanza della Regione Liguria, Patrizia Bianchei, consigliere provinciale delegato al Turismo, Silvana Ormea del Comune di Sanremo, Metteo Paracchini e Dima Salvaterra – Concommercio, Igor Varnero e Christian Feliciotto della Federalberghi, Federico Marchi Confartigiantao, Enrico Oliva e Roberto Pecchinino della Alfred Nobel Friends International Association, teso Camera di Coomercio di Genova, il sindaco Andrea Archinà e Chiara Basile del Comune di Avigliana.

Una mattinata dedicata al turismo, all’interscambio culturale ed enograstonomico, in cui sono state presentate le eccellenze del territorio Ligure e quelle del Comune di Karlskoga e di Obrero.

Durante la mattina si è svolto anche un incontro tra il sindaco di Sanremo Alberto Baincheri e quello di Karlskoga Tony Ring, che ha espresso la sua ammirazione per la città dei fiori, per la sua bellezza e per il clima mite. Un momento di confronto, volto a rafforzare il legame tra Sanremo e la città gemellata.

«Una mattinata interessante – sostiene Gianmaria Leto, amministratore delegato di Prime Qualit- che rappresenta l’inizio di una proficua collaborazione tra tutte le realtà presenti alla tavola rotonda»

Questa sera la Nobel Week Sanremo si concluderà con i festeggiamenti di Santa Lucia.