Sanremo. Buone notizie per gli alunni delle medie della Pascoli, attualmente “conteinerizzati” in passeggiata Salvo d’ Acquisto. Una nuova perizia sulla struttura dà la concreta possibilità di riaprire parte del plesso.

Il pool di tecnici guidati dall’architetto Marotta, il 13 giugno, ha depositato in Comune la perizia sulla scuola Pascoli sita in corso Cavallotti. La relazione, che era stata commissionata dal Comune di Sanremo in data 5 novembre, evidenziava in via conclusiva criticità «estese alla quasi totalità delle murature verticali tali da comportare un ‘assoluta inadeguatezza statica nonché un ‘elevatissima vulnerabilità sismica delle strutture».

In data 18 giugno, a seguito dell’osservazione critica della relazione tecnica prodotta, gli uffici rilevano aspetti tecnici da chiarire e trasmettono formale richiesta di chiarimento e/o integrazione delle analisi effettuate, concedendo al RTP 5 giorni per la trasmissione della documentazione richiesta. In data 8 luglio 2019, l’arch. Marotta trasmette una relazione integrativa. Il 18 luglio, il Comune, nella persona del dirigente ing. Burastero, comunicava quindi alla scuola di non utilizzare l’edificio fino ad eventuali nuove comunicazioni.

In data 24 luglio, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, esaminato l’esito della perizia insieme agli uffici tecnici comunali, dispone l’immediata chiusura del plesso Pascoli per ragioni di pubblica sicurezza, dichiarandone l’inagibilità e incarica gli uffici tecnici comunali guidati dall’ing. Burastero di trovare con carattere d’urgenza soluzioni alternative per i circa 700 studenti che erano ospitati all’interno dell’istituto scolastico.

Pochi giorni dopo, l’Amministrazione comunale comunica le soluzioni trovate. I ragazzi delle scuole superiori Ruffini-Aicardi saranno ospitati a Taggia, in attesa che il Comune realizzi una nuova scuola in Valle Armea all’interno delta struttura del mercato dei Fiori. Le scuole serali del CPI sono state spostate nella Villa Meglia. Per quanto riguarda invece i ragazzi delle scuole medie, dopo un lungo confronto con la dirigenza scolastica e le rappresentanze dei genitori e dopo aver vagliato numerose possibilità, l’Amministrazione decide di intervenire con il collocamento di costruzioni modulari sulla passeggiata Salvo D‘Acquisto.

In data 24 ottobre, l’Amministrazione comunale, ascoltati gli uffici tecnici preposti, ritiene opportuno affidare uno studio più approfondito della scuola Pascoli. Nel’ambito della convenzione con l‘Università di Genova, l’incarico viene affidato all’ing. Stefano Podestà, professore associato in Tecnica delle Costruzioni presso la scuola politecnica dell‘Università degli Studi di Genova, uno dei maggiori esperti nazionali sui temi della progettazione strutturale e sulla valutazione della sicurezza degli edifici esistenti, della modellazione numerica di strutture in muratura, della verifica e progettazione di strutture di legno (nuove ed esistenti), della diagnostica e del monitoraggio.

La decisione di incaricare l’ing. Podestà deriva sia dalla necessità di uno studio approfondito sullo stabile, che esamini le problematiche esistenti e indichi le eventuali azioni da poter intraprendere, sia per definire gli aspetti tecnici che gli ingegneri comunali da subito avevano ritenuto non sufficientemente chiariti, in riferimento alla perizia dell’arch. Marotta, alle procedure adottate e alle conclusioni a cui è giunta.

RELAZIONE TECNICA UNIVERSITA’ DI GENOVA

In data 14 dicembre 2019, dopo quasi due mesi di lavoro, il pool dell‘Università di Genova guidato dall’ing. Stefano Podestà consegna il suo studio al Comune. Della lunga disamina tecnica, se ne anticipano qui le importanti conclusioni che, con riferimento alla perizia firmata dall’arch. Marotta depositata in data 13 giugno 2019 e successive integrazioni depositate in data 8 luglio 2019, sentenziano:

«La revisione degli elaborati prodotti dalla RTP (vedi Relazione 1 fase Servizio di valutaziontecnico scientifiche relative a verifiche statiche e vulnerabilità sismica scuola Pascoli tra Comune di Sanremo e Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale DICCA) ha permesso di evidenziare come gli stessi fossero basati su una serie di assunzioni fortemente cautelative Questo aspetto, unito ud alcune incongruenze nelle verifiche effettuate, ha candizionato in moda significativo il risultalo finale dell’analisi strutturale portando a una valutazione della sicurezza strutturale del complesso che (seppur a favore di sicurezza) risulta troppo punitiva».

Non solo lo studio prefigura in maniera inequivocabile un percorso di recupero del plesso Pascoli sito in corso Cavallotti. Sintetizzando la lunga analisi tecnica, si evidenzia come sia possibile rendere agibile parzialmente il plesso Pascoli con un intervento circoscritto, costi sostenibili e tempistiche stimate accettabili, nel pieno rispetto di tutti i requisiti di sicurezza.

L’intento dcll’Amministrazione, dunque, è quello di rendere nuovamente utilizzabili in piena sicurezza il piano terra e il piano seminterrato al fine di potervi ospitare gli oltre 300 ragazzi delle scuole medie attualmente site nelle costruzione modulari della passeggiata Salvo D’Acquisto.

Alla luce dello studio condotto e presentato dall’Università di Genova e dall’ing. Stefano Podestà, esaminato dagli uffici tecnici e dagli ingegneri comunali, il sindaco Alberto Biancheri, confrontatosi con gli assessori ai Lavori Pubblici Massimo Donzella e alle Scuole Costanza Pireri, ha immediatamente dato mandato al dirigente ai Lavori Pubblici, Danilo Burastero, di predisporre le azioni necessarie per ripristinare l’agibilità parziale del plesso Pascoli, secondo le prescrizioni indicate dall’Università di Genova. Inoltre il primo cittadino ha convocato il provveditore agli studi dott. Lenti e la dirigente Fogliarini per comunicare loro la volontà dell’Amministrazione comunale di intraprendere immediatamente l’iter per la parziale riapertura del plesso Pascoli, nei tempi che saranno necessari all’espletamento dei lavori richiesti.