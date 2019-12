Sanremo, serrande abbassate al McDonald. Se riaprirà rimane un mistero

Sanremo. Il McDonald di piazza Colombo chiude all’improvviso i battenti, nella curiosità dei tanti clienti che da due giorni guardano le serrande abbassate e le vetrine buie nella speranza di vederlo riaprire o di capire almeno che cosa sia successo.

Stando alle informazioni che circolano nel tessuto economico cittadino, sembrerebbe che dietro alla cessazione dell’attività – non si sa se temporanea o definitiva – ci sarebbero delle incomprensioni tra chi lo ha gestito fin ora (per circa vent’anni) e i proprietari dei muri del locale. Incomprensioni legate al canone d’affitto.

Il brand famoso in tutto il mondo potrebbe però riaprire in una location differente. Alcuni imprenditori della zona starebbero trattando il marchio in franchising, chiaramente da riporre in uno spazio commerciale diverso da quello attuale.