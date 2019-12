Sanremo. Un momento conviviale dedicato ad atleti grandi e piccoli con le loro famiglie, amici, sostenitori, simpatizzanti e i numerosi volontari che animano l’associazione. Un’occasione per rinnovare l’amicizia e scambiarsi gli auguri in prossimità del Natale e dell’arrivo del nuovo anno.

Nel corso del pomeriggio è stato presentato il materiale donato agli IntegrAbili dal Lions Club Sanremo Host, derivante dal service “Diversamente Rallye”: una stampante di ultima generazione per agevolare il lavoro di segreteria e amministrazione ed un gazebo da utilizzare nelle numerose manifestazioni ed eventi di promozione di cui l’associazione si rende protagonista.

Si ricorda che “Diversamente Rallye” è un evento annualmente proposto dal Lions Club nel quale si ha la possibilità di salire e fare un giro sulle macchine da rallye ed il ricavato viene destinato ad associazioni che operano nel settore della disabilità. Il presidente del Lions Club Sanremo Host, Roberto Pecchinino si è complimentato con il gruppo di IntegrAbili per le numerose attività poste in essere nel corso dell’anno rivolgendo a tutti gli auguri di buone feste e l’auspicio del proseguimento di una reciproca collaborazione.

Numerosi ospiti, tutti graditissimi, sono stati presenti alla festa di fine anno degli IntegrAbili: Gianni Berrino, assessore regionale al Lavoro e Politiche attive dell’occupazione, Trasporti, Turismo e Personale, ha espresso il suo plauso personale ed il riconoscimento della Regione Liguria alla realtà della Polisportiva che da un decennio si adopera, nel territorio della provincia di Imperia, per la promozione dello sport nella disabilità e in altre iniziative di svago, sempre in un’ottica di inclusione. Alessandro il Grande, presidente del Consiglio Comunale di Sanremo, ha

portato i saluti e gli auguri di tutta l’amministrazione Comunale.

Il presidente della Lega Navale di Sanremo, Alessandro Di Liberto, ha rinnovato la disponibilità al proseguimento, anche nel nuovo anno, dei corsi di vela per i ragazzi di IntegrAbili, che vengono svolti nel periodo aprile/ottobre, sulle imbarcazioni Aces, appositamente studiate per la disabilità, introducendo anche la possibilità di nuovi progetti come uscite di gruppo su imbarcazioni più grandi.

Angelo Masin, presidente del Panathlon Club Imperia-Sanremo nonché dell’Associazione Cronometristi, ed in tale veste sempre presente alle gare degli IntegrAbili, ha espresso il suo sostegno e vicinanza alla Polisportiva ed alle sue finalità. Presente alla festa di IntegrAbili una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri: il comandante provinciale dei carabinieri di Imperia tenente colonnello Andrea Mommo, il comandante della Compagnia Carabinieri di Sanremo Capitano Mario Boccucci, il luogotenente Paolo Farchetti comandante della stazione carabinieri Sanremo che hanno organizzato una bellissima sorpresa per i bambini e ragazzi e che ha regalato a tutti una grande emozione. L’elicottero dell’Arma Carabinieri, in forza presso il Nucleo Elicotteri di Villanova di Albenga, presente in zona anche per un’altra iniziativa di solidarietà, ha sorvolato la sede della Polisportiva IntegrAbili compiendo alcuni giri di saluto.

«Il 2019 è stato per noi un anno molto intenso, la Polisportiva IntegrAbili ha compiuto 10 anni, e per ricordare questo è stato realizzato un libretto con la nostra storia e le nostre esperienze. Noi stessi, riguardando indietro, ci stupiamo di tutte le iniziative e attività realizzate, pur partendo dalle piccole cose. Il nostro impegno è quello di proseguire in questa direzione, augurandoci di essere utili.

Siamo stati impegnati in diversi ambiti: oltre all’organizzazione di corsi sportivi ed extrasportivi (nuoto, TMA, atletica, attività psicomotoria, laboratori artistico, musicale e teatrale) abbiamo realizzato a Sanremo il Centro di Animazione Estiva nei mesi di luglio e agosto e ad Imperia il Campus Estivo per ragazzi con disabilità. Nella prima settimana di giugno in collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e l’INAIL è stato organizzato un Campus per l’avvicinamento di persone con disabilità, a causa di infortuni sul lavoro, a varie discipline sportive.

Altra manifestazione, di cui siamo molto orgogliosi, è stata la nostra Gara di Handbike che nel 2019 ha avuto, per il secondo anno consecutivo, valenza internazionale, unica tappa italiana del Circuito Europeo Handbike. A nome di tutta la Polisportiva IntegrAbili rivolgo un sentito ringraziamento al Conad City San Martino per panettoni, pandori e spumante offerti per la nostra merenda, a Lele del Bar Le Metro di Rondò Garibaldi, per le focacce e pizze, a Daniele Viale della Ditta Costa Ligure, intervenuto per un veloce saluto, che ci ha omaggiato con alcuni prodotti tipici. A nome del direttivo rivolgiamo ai soci e alle loro famiglie, a tutti i volontari, agli sponsor e alle associazioni che collaborano con noi calorosi auguri di buon Natale e buon anno nuovo!!!».