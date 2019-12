Sanremo. Bellissimo concerto domenica 22 dicembre al Teatro dell’Opera Don Orione. Sala gremita di ospiti e parenti hanno ascoltato il soprano Gabriella Costa accompagnata al pianoforte da Marco Zaccaria, Cristina Noris al clarinetto, e Vitaliano Gallo al fagotto e chitarra. Dove sono stati cantanti magistralmente dalla cantante i più bei brani della tradizione natalizia.

Ha presentato il concerto don Gianni Castignoli, direttore del Don Orione di Sanremo, dove ha sottolineato l’importanza della preparazione interiore al Natale. In chiusura per i saluti e gli auguri l’assessore dottoressa Silvana Ormea. Un grazie alla signora Ivana per aver ideato quest’evento, con l’aiuto di tutti i volontari.