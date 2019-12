Sanremo, “Roverizio in Christmas”: a sorpresa in occasione del Natale Visual Art in via Escoffier

Sanremo. Domani, 25 dicembre, in occasione del Santo Natale, sulla facciata di Palazzo Roverizio (via Escoffier, dalle 18 alle 21), sarà possibile vedere un’installazione con una proiezione a tema offerta dal visual artist sanremasco Danilo Bestagno. Si tratta di una vera e propria sorpresa per la città di Sanremo, realizzata di concerto con l’Assessorato al turismo (service Franco Calvini).

«Dopo tanti anni di visual art nella Pigna per le rassegne musicali Rock In The Casbah e Bravo Jazz, le video scenografie per il Club Tenco, 11 anni di VJing live al Victory Morgana Bay e molti altri eventi in Italia e in Europa – spiega Bestagno – ho ritenuto giusto fare questo dono a sorpresa alla mia città presentando un’installazione dedicata al Natale in pieno centro, sulla facciata di uno degli edifici storici di Sanremo che, a parer mio, ben si presta allo scopo.

Lo show di circa 30 minuti, pensato per grandi e piccini, sarà proiettato a ripetizione ed è suddiviso in due parti: una di circa 12 minuti in cui saranno proiettate alcune tra le migliori grafiche natalizie nell’ambito del pubblico dominio e l’altra di circa 18 minuti, creata appositamente per Palazzo Roverizio, sul ricalco architettonico della facciata. Si tratta di un video mapping in cui giochi di luci ed ombre virtuali si alternano ad effetti tridimensionali, sempre in tema natalizio, mostrando la struttura portante dell’edificio come se fosse ‘trasparente’.

Ho voluto esprimere in questo modo il senso del Natale nella sua essenza più pura, priva di sovrastrutture, tentando di interpretare quella magia che i bimbi, nella loro innocente semplicità, sanno ancora trovare in questa festa. E l’installazione è dedicata in particolare a loro. Per chi non potrà vederla dal vivo, a partire dal 26 dicembre saranno disponibili nel sito SanremoVisual.com alcuni video dell’evento.

Ringrazio in modo particolare per la fiducia l’assessore Alessandro Sindoni, il consigliere Giuseppe Faraldi con i rispettivi staff e Franco Calvini, la cui disponibilità è stata tanto preziosa quanto apprezzata. Buon Natale Sanremo!».