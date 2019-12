Sanremo, Romano Lupi presenta l’ultimo libro di Renato Tavanti

Sanremo. Nei locali della Federazione Operaia Sanremese si terrà giovedì 12 dicembre alle 16,30 un pomeriggio culturale per onorare il ricordo dello scrittore, giornalista e ambientalista sanremese Renato Tavanti, scomparso lo scorso mese di maggio.

Durante l’incontro intitolato semplicemenete “Ricordando Renato…” sarà presentato l’ultimo suo lavoro di taglio storico e memorialistico, il libro “Alle porte Scee”, in cui Tavanti ha raccolto, durante lunghi anni, testimonianze relative al periodo conclusivo dell’ultima Guerra mondiale. Un lavoro complesso e delicato, in cui l’autore tenta di ricostruire fatti maggiori e minori del movimento partigiano in chiave locale, con particolare riguardo all’entroterra, con occhio obiettivo e lontano da ogni apologetica.

A presentare l’opera sarà lo storico e giornalista Romano Lupi, esperto in storia contemporanea del territorio. Sono previsti anche interventi di Gianfranco Tavanti, fratello dell’autore, e dell’editore Freddy Colt.

L’appuntamento, voluto dalla famiglia dello scrittore, è un’occasione per ritrovare gli amici e gli estimatori di Renato Tavanti, uomo sempre impegnato su tematiche d’interesse pubblico, non solo storia e archeologia, ma anche battaglie ambientaliste e valorizzazione dell’entroterra.