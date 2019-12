Sanremo. Grande partecipazione ieri alla quinta giornata della Nobel Week Sanremo, organizzata dal dottor Gianfranco Trapani direttore del Centro Studi Alfred Nobel’s Friend.

La giornata ha avuto inizio con la conferenza“Le novità della scienza per un futuro sostenibile“, con relatori di caratura internazionale. Nel pomeriggio si è svolta la tavola rotonda “Sviluppo sostenibile del territorio tra economia e benessere”, un confronto tra le realtà imprenditoriali del territorio e le università.

Questa mattina è in corso l’incontro con gli allievi del territorio “Idee e proposte dei giovani per lo sviluppo del territorio ed uno stile di vita sostenibile”, un incontro organizzato per gli studenti e dagli studenti del nostro territorio.