Sanremo, Rita Longordo allo Zecchino d’Oro. L’assessore Sindoni: «Aiutiamola a realizzare il suo sogno»

Sanremo. La piccola Rita Longordo di Bussana partecipa alla nuova edizione dello Zecchino d’Oro che va in onda su Rai 1 questo pomeriggio e poi venerdì e sabato sera. L’assessore al turismo Alessandro Sindoni, nell’esprimere grande soddisfazione per la partecipazione al prestigioso festival canoro per i più piccoli, invita a sostenere Rita votando la sua canzone.

«Rita coltiva da sempre la passione per la musica – commenta Sindoni – e la sua partecipazione alla più famosa kermesse canora dei bambini è davvero motivo di orgoglio per la nostra città e per la frazione di Bussana. Invito tutti a darle supporto votando la sua canzone dal titolo “ACCA” sul sito www.rai.it/programmi/zecchinodoro . La nostra piccola concittadina ha bisogno del tifo di tutti per coronare il suo sogno».