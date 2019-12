Sanremo, regime Tari per i fuorizona. Prorogata la deroga: aumenti bloccati

Sanremo. Rimarranno in vigore anche per il 2020 i correttivi al regolamento per la tariffa dei rifiuti che erano stati introdotti l’anno scorso onde evitare una stangata in bolletta alle utenze cosiddette fuorizona, quelle collinari che non sono raggiunte dal servizio porta a porta e quindi devono camallarsi i sacchi della spazzatura fino al bidone più vicino.

Al termine del primo mandato Biancheri (assessore all’Ambiente Eugenio Nocita) era stato modificato il regolamento Tari, portando da 1000 a 500 metri la distanza minima dal primo punto di raccolta valida per l’applicazione di uno sconto pari al 60% in tariffa. L’effetto sarebbe stato quello di un’impennata delle bollette, a fronte di un disagio che rimaneva pressoché lo stesso. Per avere diritto allo sgravio bisogna presentare apposita domanda in Comune.