Sanremo, proiezione in lingua originale di “Un homme pressé” al cinema centrale

Sanremo. La Sidef-Società Italiana dei Francesisti, sezione di Sanremo, invita tutti ad assistere alle proiezioni del film “Un homme pressé” in lingua originale francese con sottotitoli in italiano, che si svolgeranno al cinema centrale, in sala Tabarin lunedì 16 dicembre alle 16.30, 19.15 e 21.30.

Un homme pressé è la storia di una caduta e di una lenta ricostruzione. Alain (Fabrice Luchini) è un uomo d’affari pressato, impegnato 24 ore su 24 nel proprio lavoro, senza mai il desiderio di dedicarsi né a svaghi personali né alla propria famiglia. Le sue giornate sono scandite da tabelle di marcia severe e tassative, dove tutto sembra essere sotto il suo controllo, quando in seguito a un brutto scherzo del destino si ritrova a perdere il corretto uso della parola.

Alain comincia infatti a soffrire di afasia, ad utilizzare una parola per un’altra, perdendo la capacità di farsi comprendere dagli altri. Ad aiutarlo interverrà Jeanne, una giovane logopedista, che oltre a fargli riprendere il giusto utilizzo del linguaggio, gli insegnerà soprattutto la virtù della pazienza.

La vita di Alain viene così del tutto sconvolta, ma la disperazione iniziale verrà sostituita da un grande impeto d’entusiasmo, quando l’uomo d’affari ricomincerà a scoprire tutte le gioie della vita e tenterà di riallacciare i rapporti con sua figlia.

Messo in scena dal regista Hervé Mimran con la collaborazione di Hélène Fillières sulla base del memoriale J’étais un homme pressé di Christian Streiff, che all’epoca del malore era direttore generale del gruppo automobilistico Peugeot Citroën, Un homme pressé è una commedia che conferma il fatto che non sempre tutte le tragedie vengono per nuocere.

In un mondo in continua evoluzione, che sembra non fermarsi davanti a nulla, il regista Hervè Mimran ci invita a prendere una pausa dagli insostenibili ritmi frenetici della quotidianità, così da ritrovare il tempo per riflettere e riconoscere ciò che è davvero importante.