Sanremo, presenta contratto falso di locazione agli uffici del Comune: denunciato straniero

Sanremo. Nei giorni scorsi, a seguito di una richiesta presentata dal Servizio Anagrafe del Comune di Sanremo, personale del corpo ha eseguito delle verifiche su una richiesta di residenza che presentava delle difformità nei documenti. Gli agenti dell’unità di polizia giudiziaria hanno accertato che un cittadino di nazionalità tunisina aveva presentato agli uffici del Comune, a riprova della propria regolarità all’interno dell’alloggio, un contratto di comodato d’uso gratuito stipulato pochi giorni prima.

Dai riscontri effettuati, tuttavia, gli agenti hanno appreso che la proprietaria dell’alloggio, nonché firmataria del

contratto, era deceduta da più di un anno, risultando dunque palesemente impossibile che questa avesse potuto stipulare e firmare un contratto la settimana prima.

L’erede della donna, convocato, ha riferito di non essere a conoscenza del suddetto contratto, che non solo era stato presentato in Comune, ma anche registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Il soggetto, tale H. M. regolare sul territorio nazionale, convocato presso questi Uffici di Polizia Municipale, è stato denunciato per aver prodotto un documento falso ad un ufficio della Pubblica Amministrazione.