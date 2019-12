Sanremo. Il sanremese Simone Galasso, in forza all’Accademia Torino, è diventato campione italiano di judo U15 – 81 kg dopo aver partecipato ai campionati italiani che si sono svolti ad Ostia il 7 e l’8 dicembre.

Ha inoltre ricevuto dalla FIJLKAM comitato ligure un premio per l’ottima stagione: imbattuto in qualsiasi gara italiana nel 2019. Il riconoscimento glielo ha consegnato il suo ex tecnico Nicola Gianforte.

I suo amici e compagni di allenamento di Sanremo Mattia Lombardi, Lorenzo e Federico Iezzi, Filippo Fontana, Nicholas e Valentina Palagi, Samuele Ricci lo hanno festeggiato, per il magnifico risultato raggiunto, con una cena svoltasi ieri sera presso i Bagni Euro Nettuno Beach.

Ora è a casa per passare le feste con i genitori a Coldirodi, poi tornerà a Torino dove frequenta da quest’anno le superiori e dove si allena.