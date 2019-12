Sanremo, perizie nelle scuole. In via Volta problemi statici, scattano lavori lampo

Sanremo. Nuovi problemi e pronte soluzioni per le scuole matuziane. Dalla serie di perizie scattate dopo l’emergenza dovuta alla chiusura delle scuole Pascoli, un nuovo istituto finisce sotto la lente dei tecnici: il plesso di via Volta.

Dall’esame delle analisi sulla vulnerabilità sismica sull’edificio che ospita materne, elementari e medie cittadine, commissionato a un pool di ingegneri e a un geologo, è emerso, infatti, come “alcuni elementi strutturali, secondo la normativa attualmente vigente, non risultano verificati in condizioni statiche”. Una spia d’allarme che ha fatto partire immediatamente la progettazione e l’esecuzione, in urgenza, degli interventi necessari per mettere in sicurezza la struttura.

Un maxi affidamento del valore di 177 mila euro, a cui si sommano altri 30 mila euro circa di incarichi professionali, è stato anticipato da Palazzo Bellevue per correggere la situazione di quegli elementi che, con l’attuale normativa, non risultano verificati nei confronti dei carichi statici, nonché per alcune parti presenti nella porzione est del seminterrato, danneggiata nei primi anni ’80 a seguito dei lavori eseguiti per la realizzazione del parcheggio di via Volta.

Interventi già partiti da alcune settimane, la cui definizione è attesa prima del rientro a scuola degli alunni.