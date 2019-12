Sanremo, open day all’istituto agrario Ruffini-Aicardi

Sanremo. Si avvicina il termine per le iscrizioni alla scuola superiore e per chi ancora fosse indeciso o non avesse avuto l’opportunità di visitare la scuola, l’istituto Ruffini-Aicardi propone una giornata per presentare il corso di studio di agraria a Sanremo. Sabato 7 dicembre dalle 10 alle 18.

In compagnia dei docenti e degli studenti dell’istituto si potranno conoscere il corso di studi, i progetti e le attività di alternanza scuola lavoro, scoprire curiosità botaniche nella azienda agraria e nei laboratori di biologia e di ecologia. Sarà possibile visitare il convitto e conoscere le sue attività.

L’istituto per l’agricoltura, lo sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, è attivo da oltre 50 anni sul territorio, si occupa di agricoltura e ambiente in maniera concreta fornendo ai propri studenti esperienze pratiche arricchite anche da scambi con studenti stranieri.

La scuola ha durata quinquennale e permette di conseguire un diploma con il quale è possibile accedere a tutte le facoltà universitarie, ai concorsi nella pubblica amministrazione e consente l’inserimento nel mondo del lavoro con la qualifica di Agrotecnico.

All’istituto è annesso un convitto, nel quale possono alloggiare gli studenti che abitano fuori Sanremo. Nelle ore pomeridiane è inoltre possibile prendere parte allo studio guidato: i ragazzi terminate le lezioni, dopo aver pranzato nella mensa dell’Istituto, affiancati dagli Istitutori (educatori professionali) svolgono i compiti e approfondiscono gli argomenti affrontati a lezione.