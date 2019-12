Sanremo omaggia Modugno, al teatro del Casinò “Una chitarra in frac”

Sanremo. Tutte le tappe musicali della vita di Domenico Modugno raccontate dalle note del musicista Vito Nicola Paradiso. Si rinnova il connubio tra la città della musica e le chitarre con il concerto che si terrà domenica pomeriggio alle 17, presso il teatro dell’Opera del Casinò.

Lo spettacolo, dal titolo Una Chitarra in Frac, presentato questa mattina in Comune dall’assessore alla Cultura Silvana Ormea e dalla consigliera della casa da gioco Barbara Biale, si annuncia come un viaggio emozionale e musicale attraverso le più belle canzoni di mister Volare.

Per la speciale occasione che celebra il 25 anniversario dalla morte del cantautore che proprio dal teatro del Casinò ha spiccato il volo per la sua brillante carriera, sarà presente il nipote Cosimo Mimì Modugno e, in videoconferenza, è atteso il saluto al pubblico della vedova Franca Gandolfi.

Direttore artistico della manifestazione sarà il maestro Diego Campagna.